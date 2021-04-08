الأردن يسجل 96 وفاة و4775 إصابة جديدة بكورونا

سجل الأردن الخميس 96 وفاة و4775 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسب وزارة الصحة.وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 655456 والوفيات إلى 7565 حالة.وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد الحالات التي أدخلت الخميس للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 342، فيما غادرت 337 حالة.وسجل عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات 6444، ليصل إجمالي حالات الشفاء في المملكة إلى 576771 حالة.