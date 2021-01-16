بنغلاديش تسجل 578 حالة إصابة بفيروس كورونا

سجلت بنغلاديش 578 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 21 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة البنغلاديشية في بيان اليوم إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 527063 حالةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 7883 حالةً.