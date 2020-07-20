المغرب تعلن عن تسجيل 326 إصابة و3 وفيات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الاثنين، تسجيل 326 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 17562 حالة.وأشارت الوزارة، إلى أن "عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية (غير مصابة) وفقا للتحاليل الخاصة بها، بلغ أكثر من 1 مليون حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد".وتابعت: "تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس خلال الفترة الزمنية المذكورة، ليبلغ إجمالي الوفيات 276 حالة".ونوهت إلى أنه "تم التأكد أيضا من 211 حالة شفاء جديدة خلال الفترة ذاتها، ليرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 15132".



