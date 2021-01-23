أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، عن ترخيص اللقاح الصيني "سينوفارم" بشكل عاجل، ضمن جهود التصدي لفيروس كورونا.وقالت الصحة إن اجتماع اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بالبت في ملفات التراخيص الاستعجالية للقاحات المفترض استعمالها بالمغرب ضد فيروس كورونا خلص بالإجماع إلى مطابقة اللقاح الصيني بامتياز للمواصفات والمعايير المعتمدة دوليا وطبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وأكدت الوزارة أن "اللقاح استوفى جميع الشروط المرتبطة بالجودة والفاعلية والسلامة، وخلوه من أية أضرار جانبية محتملة، مما يمكن مختبر سينوفارم الصيني، من الحصول على ترخيص بشكل عاجل تدوم مدة صلاحيته 12 شهرا".

وكانت الصحة المغربية قد أعلنت أمس عن تسلمها أولى دفعات اللقاح البريطاني "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا.وأشارت الوزارة أيضا إلى أن حملة التطعيم الوطنية ضد كورونا ستنطلق رسميا خلال الأسبوع المقبل.