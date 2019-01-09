10 أطعمة تشكل خطراً على الصحة

حذّر خبراء تغذية من أن معظم الناس يتناولون أطعمة معيّنة بشكل شبه يومي، وبعضهم مدمن عليها، من دون أن يعوا تأثيراتها المدمرة. وذكر موقع «هيلثي آند بريتي» 10 أطعمة من بين مجموعة واسعة، لها تأثير خطير على الإنسان على المديين المتوسط والطويل.

الصلصة المعلبة:

صلصة البندورة المعلبة مصدر خفي للسكر، وتعد سبباً في السمنة والسكري وأمراض القلب وحتى تسوس الأسنان.

الصودا:

واحدة من أسوأ أعداء الجسم، إذ إن مستويات السكر فيها عالية بشكل لا يصدق، فضلاً عن الأصباغ الغذائية والمواد الحافظة.

الملح:

يسبب ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

السكر:

يرفع مستويات الغلوكوز في الدم ويعزز فرص إنتاج الدهون بالجسم.

اللحوم المصنعة:

المرتديلا وما شابهها من اللحوم المصنعة تحتوي على كميات عالية من النترات والصوديوم والمواد الحافظة والمواد الصناعية.

«الهوت دوغ»:

يحتوي «الهوت دوغ» واللحوم المدخنة إجمالاً على الكثير من المواد الحافظة التي تضر بالصحة.

الشيبس (رقائق البطاطا):

جميع الأطعمة المقلية، مثل الشيبس، تحتوي على مادة خطرة تسمى «أكريلاميد»، التي تزيد من خطر الإصابة بسرطانات القولون والثدي والبروستاتا والمستقيم.

الخبز الأبيض:

الخبز المصنوع من الدقيق الأبيض المكرر يفتقر إلى جميع الألياف الغذائية والمعادن والفيتامينات.

الوجبات السريعة:

تعد الوجبات السريعة مصدراً للإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وزيادة الوزن.

العصائر الصناعية:

معظم العصائر في المحلات حتى قليلة السكر منها أو بدونه، تحتوي على مواد ملونة وحافظة لإطالة مدة الصلاحية.