تناول الصلصة الحارة يساعد في الوقاية من أمراض السرطان
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تناول الصلصة الحارة يساعد في الوقاية من أمراض السرطان

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العرب اليوم - تناول الصلصة الحارة يساعد في الوقاية من أمراض السرطان

الصلصة الحارة
القاهرة - العرب اليوم

تحظى الصلصة الحارة بشعبية واسعة في العالم ويجري تقديمها في الغالب إلى جانب أجنحة الدجاج والأرز، والعديد من الأطعمة الأخرى، لكن هذا المكون الغذائي "الهامشي" يعود بمنافع صحية كبيرة حسب خبراء، ولذلك فإن الإقبال عليه مستحبٌ ولا يدعو إلى القلق بخلاف ما يشيعه البعض.

وبحسب موقع "تايم"، فإن الخبراء الذين ينصحون بالصلصة الحارة يشيرون إلى احتوائها على مادة "كابسيسن" التي تقاوم الالتهاب والأكسدة وتساهم في الوقاية من أمراض السرطان.

واعتمدت دراسة حديثة على بيانات نحو 500 ألف شخص صيني يأكلون الطعام الحار لثلاث أو سبع مرات في الأسبوع، وكشفت النتائج أنهم يعيشون لمدة أطول.

كما أنهم أقل عرضة للوفاة بسبب مرض السرطان والقلب والتنفس بنسبة 14 في المئة.

ويقول الباحث في جامعة ماسي بنيزيلنده، دافيد بوبوفيتش، أن مادة الكابسيسن تساعد على احتواء الدهون وإضعاف النمو في الخلايا السرطانية، أو قتلها بصورة نهائية.

وتبعا لهذا، فإن تناول الصلصة الحارة قد لا يؤذي صحتك، لكن هذا يعتمد أيضا على حالتك، فإذا كنت ممن يعانون مشكلات في المعدة أو الجهاز الهضمي فإن الأسلم أن تستشير طبيبا قبل الإقبال على المذاق الفريد.

صحة عاجل
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تناول الصلصة الحارة يساعد في الوقاية من أمراض السرطان تناول الصلصة الحارة يساعد في الوقاية من أمراض السرطان



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تناول الصلصة الحارة يساعد في الوقاية من أمراض السرطان تناول الصلصة الحارة يساعد في الوقاية من أمراض السرطان



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