223 قسطرة للأطفال بمركز القلب بالمدينة المنورة

قالت صحة المدينة المنورة أن مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة والتي تبلغ سعته السريرية 100 سرير، وبحسب الإحصائيات فقد رصدت تنويم 4217 مريض خلال عام 2018م، في حين تم إستقبال وخدمة 22 ألف مستفيد للعيادات الإستشارية الخارجية بالمركز .

وفي السياق ذاته فقد تم إجراء 223 قسطرة للأطفال في نفس الفترة، كما تم إجراء 5258 قسطرة قلبية للكبار، وعلى صعيد عمليات القلب المفتوح فقد تم إجراء 291 عملية قلب مفتوح للكبار كما تم إجراء 164 عملية قلب مفتوح للأطفال .

تجدر الإشارة إلى أن مركز أمراض و جراحة القلب بالمدينة المنورة يعتبر أحد المراكز المتخصصة على مستوى الشرق الأوسط، ويقوم المركز باستقطاب الكفاءات الطبية والفنية التي تباشر آلاف العمليات المعقدة والنادرة ومنها عملية نادرة تمت في منتصف العام 2018 لسيدة وجنينها بزرع صمام ميترالي لها في غضون 40 دقيقة .