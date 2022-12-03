بريطانيا تحذر من تفشي الحمى القرمزية بين الأطفال
آخر تحديث GMT21:43:32
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

بريطانيا تحذر من تفشي "الحمى القرمزية" بين الأطفال

العرب اليوم -

العرب اليوم - بريطانيا تحذر من تفشي "الحمى القرمزية" بين الأطفال

الأطفال
لندن -العرب اليوم

 بعد تزايد أعداد الوفيات بين الأطفال في بريطانيا بسبب عدوى "الحمى العقدية القرمزية"، حثت السلطات الصحية الآباء والأمهات والأطباء على توخي الحيطة لمنع الإصابة بهذا النوع من الحمى.

وقالت السلطات إن حالات إصابة بالحمى العقدية وإصابات أخرى تسببها هذه البكتريا العقدية من المجموعة "أ"، أعلى من المتوسط ظهرت خلال العام الجاري في إنجلترا.

وأشارت السلطات إلى أن الأطفال يتأثرون بشكل خاص من هذه الإصابة بالعقديات.

وتعتبر "الحمى القرمزية" من أمراض الطفولة، ووفقا لمعهد "روبرت كوخ" الألماني فهي واحدة من أكثر الأمراض البكتيرية المعدية شيوعا بين الأطفال.

وساد القلق في المملكة المتحدة بعد وفاة 5 أطفال دون سن العاشرة، إضافة إلى طفل واحد في ويلز، بعد إصابتهم بعدوى هذه الحمى منذ سبتمبر الماضي.

ويمكن في الواقع علاج الالتهابات البكتيرية بشكل جيد عن طريق إعطاء المضادات الحيوية، لكن في حالات نادرة تتسبب هذه الالتهابات في مضاعفات خطيرة.

وقالت الوكالة البريطانية للأمن الصحي في بيان لها يوم الجمعة: "بالنظر إلى احتمالية الإصابة بأمراض خطيرة لدى الأطفال، يظل من المهم معالجة حالات الحمى القرمزية على وجه السرعة بالمضادات الحيوية لمنع انتشار المرض وتقليل خطر مضاعفاته المحتملة للمرضى والمخالطين لهم".

ولم يتضح بعد سبب الزيادة في إصابات هذا العام، ومع ذلك يعتقد الخبراء أنه من الممكن أن يكون العديد من الأطفال أقل مناعة مما كان عليه الحال في السنوات السابقة بسبب قيود الاتصال بسبب جائحة كورونا.

وشهد شتاء 2017 - 2018 عددا متزايدا من الأمراض الخطيرة الناجمة عن العقديات من المجموعة "أ"، وأدى ذلك إلى وفاة أربعة أطفال في إنجلترا بسبب مضاعفات العدوى.

صحة عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

بريطانيا تحذر من تفشي الحمى القرمزية بين الأطفال بريطانيا تحذر من تفشي الحمى القرمزية بين الأطفال



أخبار ذات صلة

GMT 15:34 2022 الخميس ,01 كانون الأول / ديسمبر

39 ألف فحص كورونا خاطئ يتسبب في وفاة 20 شخصاً في إنكلترا
العرب اليوم - 39 ألف فحص كورونا خاطئ يتسبب في وفاة 20 شخصاً في إنكلترا

GMT 22:21 2022 الثلاثاء ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

مليونا جرعة من لقاح الكوليرا الفموي تصل إلى سوريا
العرب اليوم - مليونا جرعة من لقاح الكوليرا الفموي تصل إلى سوريا

GMT 16:38 2022 الثلاثاء ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

الأرجنتين تسجل أول حالة وفاة بمرض "جدرى القرود"
العرب اليوم - الأرجنتين تسجل أول حالة وفاة بمرض "جدرى القرود"

GMT 10:38 2022 الثلاثاء ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

الأوبئة تجتاح السودان 1.7 مليون إصابة بالملاريا و2100 بالحصبة وحمى الضنك
العرب اليوم - الأوبئة تجتاح السودان 1.7 مليون إصابة بالملاريا و2100 بالحصبة وحمى الضنك

GMT 22:34 2022 الإثنين ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

تحذير في مصر من الوباء الصامت
العرب اليوم - تحذير في مصر من الوباء الصامت

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

الشيخة موزة بإطلالات شرقية راقية في مونديال قطر 2022

الدوحة ـ العرب اليوم

الشيخة موزة تواصل جهودها ودعمها على هامش فعاليات كأس العالم مونديال قطر 2022، وذلك بإطلالاتها الشرقية الراقية التي تعكس مدى التناسق والتناغم من خلال روح الإطلالة المناسبة لكل حدث وظهور، في لفتة أنيقة توحي بالذكاء في اختيار الإطلالة. تألقت الشيخة موزة بإطلالة جديدة على هامش فعاليات بطولة كأس العالم التي تستضيفها دولة قطر في عام 2022، وذلك خلال حضور مباراة المنتخب القطري أمام المنتخب الهولندي، والتي خسر فيها "العنابي" مباراته الثالثة في المونديال، وجاءت إطلالة الشيخة موزة بلفتة مميزة لدعم منتخب بلدها بعباية باللون العنابي، تميزت بتصميمها الواسع الأنيق بأسلوب ناعم قصير بأطراف مطرزة على الإطلالة من الأمام، وأيضًا على أطراف الأكمام. إطلالة الشيخة موزة بعباءة اللون العنابي جاءت منسقة مع بنطلون باللون البيج، وغطاء ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 10:29 2022 السبت ,03 كانون الأول / ديسمبر

مايا دياب تُثير الجدل بسبب إطلالتها في مهرجان البحر الأحمر
العرب اليوم - مايا دياب تُثير الجدل بسبب إطلالتها في مهرجان البحر الأحمر

GMT 11:09 2022 السبت ,03 كانون الأول / ديسمبر

أماكن سياحية طبيعية مليئة بالسحر والخيال لمُحبي الإثارة
العرب اليوم - أماكن سياحية طبيعية مليئة بالسحر والخيال لمُحبي الإثارة

GMT 06:26 2022 الأحد ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

نصائح لإقامة حفل زفاف صديقاً للبيئة
العرب اليوم - نصائح لإقامة حفل زفاف صديقاً للبيئة

GMT 09:01 2022 الجمعة ,02 كانون الأول / ديسمبر

إلغاء قرار قضائي بتعيين خبير لمراجعة وثائق ترامب
العرب اليوم - إلغاء قرار قضائي بتعيين خبير لمراجعة وثائق ترامب

GMT 07:38 2022 السبت ,03 كانون الأول / ديسمبر

رد جديد من جورج قرداحي بشأن أزمته مع السعودية
العرب اليوم - رد جديد من جورج قرداحي بشأن أزمته مع السعودية

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 15:12 2013 الثلاثاء ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

مقتل 2 وجرح 4 آخرين في قصف صاروخي على كادقلي
العرب اليوم - مقتل 2 وجرح 4 آخرين في قصف صاروخي على كادقلي

GMT 09:00 2016 الأحد ,31 تموز / يوليو

كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟
العرب اليوم - كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟

GMT 19:18 2018 الأحد ,02 كانون الأول / ديسمبر

الإسباني إيسكو يرُد على اتهامه بزيادة الوزن
العرب اليوم - الإسباني إيسكو يرُد على اتهامه بزيادة الوزن

GMT 04:02 2017 الجمعة ,25 آب / أغسطس

تغير المناخ يتسبب في انكماش الأسماك بنسبة 30٪
العرب اليوم - تغير المناخ يتسبب في انكماش الأسماك بنسبة 30٪

GMT 17:15 2020 الأحد ,01 آذار/ مارس

تنجح في عمل درسته جيداً وأخذ منك الكثير من الوقت
العرب اليوم - تنجح في عمل درسته جيداً وأخذ منك الكثير من الوقت

GMT 16:51 2019 الخميس ,17 كانون الثاني / يناير

ربة منزل تقتل إبنها وتؤكد أنها لم تكُن تقصد ذلك
العرب اليوم - ربة منزل تقتل إبنها وتؤكد أنها لم تكُن تقصد ذلك

GMT 01:08 2018 الثلاثاء ,02 تشرين الأول / أكتوبر

لينوفو تستعد للكشف عن هاتف ذكي قابل للطي في الشهر الجاري
العرب اليوم - لينوفو تستعد للكشف عن هاتف ذكي قابل للطي في الشهر الجاري

GMT 21:35 2018 الثلاثاء ,05 حزيران / يونيو

عزل الدكتورة منى برنس من جامعة السويس بعد عام من عرض فيديوهات الرقص
العرب اليوم - عزل الدكتورة منى برنس من جامعة السويس بعد عام من عرض فيديوهات الرقص

GMT 18:35 2018 الخميس ,24 أيار / مايو

4.8 مليار درهم قيمة تصرفات عقارات دبي خلال الأسبوع
العرب اليوم - 4.8 مليار درهم قيمة تصرفات عقارات دبي خلال الأسبوع

GMT 11:09 2018 الثلاثاء ,15 أيار / مايو

زوجة العاهل الأردني تصف يوم نقل السفارة الأميركية للقدس بـ"الأسود"
العرب اليوم - زوجة العاهل الأردني تصف يوم نقل السفارة الأميركية للقدس بـ"الأسود"

GMT 01:26 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسان

عائشة بن أحمد تتابع تصوير مشاهدها في "نسر الصعيد"
العرب اليوم - عائشة بن أحمد تتابع تصوير مشاهدها في "نسر الصعيد"

GMT 06:05 2018 الأربعاء ,17 كانون الثاني / يناير

هالي بيري تثير ضجة خلال حفل NAACP Image
العرب اليوم - هالي بيري تثير ضجة خلال حفل NAACP Image

GMT 01:25 2018 الإثنين ,15 كانون الثاني / يناير

الأمير خالد الفيصل يستخدم لغة الإشارة ممازحاً "الصم"
العرب اليوم - الأمير خالد الفيصل يستخدم لغة الإشارة ممازحاً "الصم"

GMT 15:36 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر

"ريفيلستوك ماونتن" الأفضل للاستمتاع بالتزلج على الجليد
العرب اليوم - "ريفيلستوك ماونتن" الأفضل للاستمتاع بالتزلج على الجليد

GMT 07:25 2021 الخميس ,27 أيار / مايو

سيارة جبارة جديدة من بي إم دبليو لعشاق القوة والسرعة
العرب اليوم - سيارة جبارة جديدة من بي إم دبليو لعشاق القوة والسرعة

GMT 04:56 2020 الثلاثاء ,25 آب / أغسطس

الأرض والمريخ يستعدان لاقتراب وثيق بحيث يمكن رصد الكوكب الأحمر بالعين المجردة
العرب اليوم - الأرض والمريخ يستعدان لاقتراب وثيق بحيث يمكن رصد الكوكب الأحمر بالعين المجردة

GMT 08:40 2020 الجمعة ,07 شباط / فبراير

أمير مرتضى يقتحم ستوديو برنامج "زملكاوي"
العرب اليوم - أمير مرتضى يقتحم ستوديو برنامج "زملكاوي"

GMT 03:17 2019 الأحد ,26 أيار / مايو

جواو فيلكس يكشف عن لقائه الأول مع رونالدو
العرب اليوم - جواو فيلكس يكشف عن لقائه الأول مع رونالدو

GMT 17:56 2019 الخميس ,17 كانون الثاني / يناير

روكتس يسقط أمام بروكلين في دوري كرة السلة الأميركي
العرب اليوم - روكتس يسقط أمام بروكلين في دوري كرة السلة الأميركي

GMT 12:19 2018 الخميس ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

انخفاض أسعار خام برنت متغاضية عن الاستقرار السلبي الدولار
العرب اليوم - انخفاض أسعار خام برنت متغاضية عن الاستقرار السلبي الدولار

GMT 15:20 2018 الأحد ,07 تشرين الأول / أكتوبر

الدنماركية كارولين فوزنياكي تتوَّج بلقب بطولة بكين المفتوحة
العرب اليوم - الدنماركية كارولين فوزنياكي تتوَّج بلقب بطولة بكين المفتوحة

GMT 19:54 2018 الجمعة ,05 تشرين الأول / أكتوبر

الفنان تامر عاشور يرّد على شائعة طلاقه عبر"إنستغرام"
العرب اليوم - الفنان تامر عاشور يرّد على شائعة طلاقه عبر"إنستغرام"
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab