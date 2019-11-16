أهم فوائد الشوفان

يعتبر الشوفان من الحبوب الغنية بالفيتامينات والفوائد وبالإضافة لهذا يعتبر من أرخص أنواع الحبوب ولكن للأسف كثيرون يجهلون فوائده التي لا تعد ولا تحصى فمن ضمن فوائده :

1-نظرا لإحتواء الشوفان على الألياف يساعد على التقليل من الإمساك المزمن ويقلل من مخاطر الإصابة بسرطان الأمعاء كما أنه يعتبر معالج قوي لجميع مشاكل المعده .

2-يساعد الشوفان على علاج حالات الإكتئاب والمشاكل النفسية لأنه يعتبر مريح للأعصاب ومهدئ قوي .

3-يقلل الشوفان من نسبة حدوث الجلطات وتصلب الشرايين لذا فهو صديق للقلب ويعالج المشاكل الطارئة لأمراض القلب .

4-يقلل الشوفان من نسبة الكوليسترول في الدم ومن نسبة الدهون المشبعة في الجسم لذا يعتبر مناسب لمريض السمنة والذين يعانون من زيادة في الوزن ، كما أنه قليل السعرات الحرارية وبمجرد تناوله يشعر الإنسان بالشبع لذا يتخذه البعض في الحميات الغذائية لمحاربة الجوع والسمنة.

5-مفيد لمرضى السكر فهو ينظم مستوى السكر في الدم ، والإنسان العادي يحميه من الإصابة بمرض السكري ، نظرا لإحتواء الشوفان على نسبة عالية من الكربوهيدرات والماغنسيوم يجعل الجسم يستفيد من سكر الجلوكوز ويرفع من معدلات إمتصاص الأنسولين في الدم .

6-الشوفان مفيد جدا للأطفال والذين يعانون من الحساسية ضد مادة الجلوتين نظرا لخلوه تماما من هذه المادة التي قد تسبب في الحساسية لبعذ الأشخاص ويمكن أستخدامه في الخبز والبسكويت للأطفال حتى لا يعانون من الحساسية .

7-الشوفان يرفع من مناعة الجسم ويقضي على اي بكتريا تتواجد في الجسم وخاصة لمن يعانون من الإلتهاب في بعض المناطق .

8-الشوفان واللبن يعتبران قناع جيد للبشرة يساعد على نضارة البشرة والقضاء على اي بكتريا ضارة خاصة لمن يعانون من البثور السوداء والحبوب .

9-الشوفان مفيد جدا للأمراض الجلدية نظرا لقدرته على القضاء على البكتريا الضارة التي تتكاثر على الجلد وتسبب الفطريات وغيرها من الامراض الجلدية .

10- الشوفان مفيد جدا للشعر حيث يساعد على التخلص من قشرة الشعر ويعطيه مظهرا براقا ويخلصه من رائحته الكريهة .

11- يغذي الشوفان الجهاز العصبي والهرموني، ويقلل من أعراض ماقبل الدورة الشهرية، والإجهاد والأرق والإكتئاب والقلق، كما يمكن أن يساعد في مقاومة هشاشة العظام لمحتواه الغني من الكالسيوم، كما يفيد استعمال الشوفان يوميا وعلى مدى أسبوعين في الشهر،وذلك لعلاج مشكلات أعراض ماقبل انقطاع الطمث

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