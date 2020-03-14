الصحة التركية تعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا أكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجا، اليوم السبت، إن الفحوص أكدت إصابة جديدة بفيروس كورونا لتركي عائد من العمرة، وذلك بعدما أعلنت أنقرة عن سلسلة إجراءات لكبح انتشار الفيروس.