فوائد اللوبيا للتخلص من آلام المفاصل وهشاشة العظام

نوع من البقوليات، وتتميز بوجود عين سوداء على قشرتها الخارجية، وهي من الأطعمة اللذيذة والشهية، أنها "اللوبيا" التى بها العديد من الفوائد للجسم وهي:

1- تعمل اللوبيا على تليين الطحال والمعدة والبنكرياس، وتساعد على التبول وتخفف من حالات البلل مثل توقف إفراز لبن الثدي.

2- الألياف القابلة للذوبان الموجودة في اللوبيا لديها مؤشر نسبة السكر فى الدم منخفض وبذلك هي آمنة لمرضى السكر.

3- محتوى الألياف العالي أيضا يلعب دوراً هاماً في تحسين مرض السكر.

4- اللوبيا غنية بمركبات "ليجنين"، التي تلعب دوراً في الوقاية من مرض هشاشة العظام، أمراض القلب، وبعض أنواع السرطان.

5- الفلافونويد في اللوبيا قد يساعد فى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

6- مادة فيتوسترولس الموجودة في اللوبيا تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم وبالتالي فهي تساعد على إنقاص الوزن.

7- اللوبيا منخفضة في الدهون والصوديوم ولا تحتوي على الكوليسترول.

8- تعزز نمو الشعر وتحد من تساقطه، فهي تمثل حل لفقدان الشعر، كما تجعل الشهر لامعا نظرا لكونها مصدرا ممتازا لمضادات الأكسدة.

9- بها كمية من البروتين جيدة جدا لبشرتنا، فإنها تسرع عملية إصلاح الجلد وتساعد في الحفاظ عليها في حالة صحية .

10- غنية بالمواد المضادة للأكسدة، وفيتامين A وفيتامين C، اللذان يساعدان على إزالة أعراض الشيخوخة المختلفة مثل التجاعيد ، والبقع ،وجميع علامات تقدم العمر.

11- جيدة لتخفيف الوزن لأنها منخفضة الدهون والسعرات الحرارية.

12- تعتبر من العلاجات المهمة للتبول والامعاء, فانها تقضي على مشاكل التبول كمشاكل عدم الارتياح و مشاكل الامعاء.

13- تعالج مشاكل المعدة والأنتفاخات والغازات والقرحة والآلآم .

14- توقف الافرازات المهبلية غير الطبيعية.

15- تساعد فى التخلص من الروماتيزم وآلام المفاصل.

وهناك نوع اخر من اللوبيا وهى اللوبيا الحمراء التى بها العديد من الفوائد حيث انها يكون بداخلها العديد من الهرمونات التي تساعد في نضارة الجلد, كما انها تساعد في تقوية الرؤية لاحتوائها على الزنك الذي يعمل على الوقاية من الرمد و تقوية الرؤية الليلية, ايضا يساعد تناول اللوبيا الحمراء على تقوية الاظافر وسلامتها وحمايتها من الكسير و تعطي للاظافر لمعة جميلة, بالاضافة ان اللوبيا الحمراء لها فوائد عديدة للشعر حيث تساعد على نموه بشكل سريع و تحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين جـ و الكولايجين اللذان يحافظان على الجلد و صحته و يساعد في تقوية الذاكرة.

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