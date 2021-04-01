البرازيل تسجل 91097 إصابة و3769 وفاة جديدة بفيروس كورونا
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البرازيل تسجل 91097 إصابة و3769 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - البرازيل تسجل 91097 إصابة و3769 وفاة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
برازيليا - العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الخميس، عن تسجيلها 91097 إصابة و3769 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 91097، مقابل 90638 في بيانات الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 12839844 حالة.وذكرت الوزارة أنها رصدت 3769 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 3869 الأربعاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 321515 شخصا، بينما تبقى نسبة الفتك عند مستوى 2.5%.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة وغير مسبوقة لكلا المؤشرين.ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.

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البرازيل تسجل 91097 إصابة و3769 وفاة جديدة بفيروس كورونا البرازيل تسجل 91097 إصابة و3769 وفاة جديدة بفيروس كورونا



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