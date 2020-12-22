إيطاليا تسجل 13318 إصابة بفيروس كورونا

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية، 13318 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 1977370 إصابةً. وأشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم, إلى أنها سجلت 628 حالة وفاة بالفيروس, ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 69842 حالةً.