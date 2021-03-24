أوكرانيا تسجل ارتفاعا قياسيا للوفيات بكورونا

سجلت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، 342 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في ارتفاع قياسي لهذا المؤشر لليوم الثاني على التوالي وسط زيادة المخاوف حول أمن اللقاحات.وأفاد وزير الصحة الأوكراني، ماكسيم ستيبانوف، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 14174 مقابل 11476 في بيانات الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 1579906 حالات.

كما ذكر ستيبانوف أن الساعات الـ24 الماضية شهدت وفاة 342 شخصا بالمرض ارتفاعا من 333 في اليوم السابق، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 30773 شخصا.