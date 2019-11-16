فوائد الينسون في علاج أمراض البرد والإنفلوانزا
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فوائد الينسون في علاج أمراض البرد والإنفلوانزا

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العرب اليوم - فوائد الينسون في علاج أمراض البرد والإنفلوانزا

فوائد الينسون في علاج أمراض البرد والإنفلوانزا
القاهرة - العرب اليوم

اليانسون من أشهر الأعشاب التي يمكن تناول مشروبها في حالة الإصابة بأمراض البرد والإنفلونزا وذلك لقدرته على التخفيف من أعراض هذه الأمراض.

تستعرض مجلة حياتكِ في هذه المقالة فوائد عشب اليانسون الذي استخدمه المصريون القدماء في علاج الكثير من الأمراض والمشكلات الصحية التي كانت تواجههم.

علاج التهابات اللثة

يدخل عشب اليانسون في تحضير وتصنيع المستحضرات الطبية الخاصة بعلاج التهابات اللثة وتنظيف الفم وذلك لقدرته على علاج تلك الالتهابات، يمكنك الاستفادة من اليانسون في حالة إصابتك أو أحد أفراد أسرتك بالتهابات اللثة عن طريق تناول كوب من مشروب اليانسون الدافئ.

اضطرابات المعدة

أثبتت الدراسات الطبية أن تناول كوب من مشروب اليانسون في حالة الإصابة باضطرابات المعدة يساعد على تهدئة تلك الاضطرابات وذلك لقدرة اليانسون على تسكين عضلات البطن مما يعطي شعور رائع بالارتياح.

ضبط ضغط الدم

يحتوي اليانسون على العديد من الفيتامينات والمعادن العضوية التي يحتاجها الجسم لتنظيم مهامه، ومن ضمن المشكلات التي يعالجها اليانسون ارتفاع وانخفاض ضغط الدم، لذلك قومي بتناول مشروب اليانسون في حالة الإصابة باضطرابات في ضغط الدم.

آلام المفاصل

يساعد اليانسون على تهدئة الجسم بشكل عام وهذا ما يساعد في علاج مشكلات آلام المفاصل والروماتيزم.

حليب الأم

أثبتت الدراسات الطبية أن اليانسون يساعد على علاج مشكلة قلة در حليب الأم وهذا ما يفسر تناول الأمهات الجدد له في أول شهور الحمل.

فاتح للشهية

يعتبر اليانسون من الأعشاب التي تستخدم في علاج مشكلات النحافة وذلك لقدرته على التعزيز من الرغبة في تناول الطعام.

ضيق التنفس

يساعد عشب اليانسون في علاج مشكلات التنفس وهذا ما يفسر إرشاد الأطباء المرضى الذين يعانون من مشكلة صعوبة التنفس أثناء النوم لليانسون.

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فوائد الينسون في علاج أمراض البرد والإنفلوانزا فوائد الينسون في علاج أمراض البرد والإنفلوانزا



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