قفزة في حالات كورونا تدفع بريطانيا لفرض الإغلاق مرة أخرى
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قفزة في حالات كورونا تدفع بريطانيا لفرض الإغلاق مرة أخرى

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العرب اليوم - قفزة في حالات كورونا تدفع بريطانيا لفرض الإغلاق مرة أخرى

فيروس كورونا المستجد
لندن ـ العرب اليوم

يستعد العالم في الأيام الجارية لمواجهة موجة جديدة من فيروس كورونا بقدوم فصل الشتاء ، وفي الفترة الأخيرة بدأت بعض الدول إتخاذ إجراءات لمنع تفشي الوباء مرة أخرى.ونشرت صحيفة "التايمز" ، أن رئيس وزراء بريطانيا يبحث فرض الإغلاق مرة أخرى في بريطانيا لحماية المواطنين من تفشي الوباء و زيادة الحالات مرة أخرى.وذكرت الصحيفة أن بريطانيا تدرس حاليا إجراء توسيعات للمستشفيات لإستقبال الحالات ، بعد القفزة الأخيرة التي حدثت في حالات الإصابة بفيروس كورونا ، مما تسبب في حالة من القلق بين المسئولين في الحكومة.جدير بالذكر أن رئيس وزراء بريطانيا لم يستبعد قرار الإغلاق مرة أخرى ، وتعليق كافة الرحلات الجوية لشهور لحماية المواطنين.

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قفزة في حالات كورونا تدفع بريطانيا لفرض الإغلاق مرة أخرى قفزة في حالات كورونا تدفع بريطانيا لفرض الإغلاق مرة أخرى



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