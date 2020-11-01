قفزة في حالات كورونا تدفع بريطانيا لفرض الإغلاق مرة أخرى

يستعد العالم في الأيام الجارية لمواجهة موجة جديدة من فيروس كورونا بقدوم فصل الشتاء ، وفي الفترة الأخيرة بدأت بعض الدول إتخاذ إجراءات لمنع تفشي الوباء مرة أخرى.ونشرت صحيفة "التايمز" ، أن رئيس وزراء بريطانيا يبحث فرض الإغلاق مرة أخرى في بريطانيا لحماية المواطنين من تفشي الوباء و زيادة الحالات مرة أخرى.وذكرت الصحيفة أن بريطانيا تدرس حاليا إجراء توسيعات للمستشفيات لإستقبال الحالات ، بعد القفزة الأخيرة التي حدثت في حالات الإصابة بفيروس كورونا ، مما تسبب في حالة من القلق بين المسئولين في الحكومة.جدير بالذكر أن رئيس وزراء بريطانيا لم يستبعد قرار الإغلاق مرة أخرى ، وتعليق كافة الرحلات الجوية لشهور لحماية المواطنين.