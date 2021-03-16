تونس تسجل 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 25 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 242673 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8429 وفاة.