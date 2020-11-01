إصابات فيروس كورونا بألمانيا تتجاوز 532 ألف حالة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا فى ألمانيا بواقع 14177 حالة إلى 532930 فى المجمل.