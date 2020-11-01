مشاهير توقفوا عن تناول اللحوم في اليوم العالمي للنباتيين

يحتفل العالم اليوم في 1 من نوفمبر بـ اليوم العالمي للنباتيين، حرص بعض المشاهير حول العالمي لي اتباع نظام غذائى نباتى، لأسباب مختلفة ومنهم النجمة آن هاثاواي، التي اتبعت نظام غذائي نباتي ليساعدها على فقدان الوزن بشكل كبير للقيام بدور القطة فى فيلم ” The Dark Knight Rises “، ولكنها تخلت عن هذا النظام لشعورها بالتعب والأرهاق، وعادت مرة أخرى لتناول اللحوم مما يحسن من حالتها الصحية.

مايلي سايروس

اتبعت المغنية العالمية مايلي سايروس نظام نباتي صحي لمدة 7 سنوات، ولكن بعد ذلك عانت من بعض المشاكل الصحية وعادت لتناول لحوم السمك فقط مما جعلها تشعر بتحسن.

اريانا جراند

قيل في مقابلة نشرت في ديسمبر 2014 في المرآة ، قامت بالتبديل بسبب حبها للحيوانات، قالت: "أحب الحيوانات أكثر مما أحب معظم الناس ، لا أمزح". لقد اعترفت بأن تناول الطعام في الخارج يمكن أن يكون معقدًا ، ولكن اعتمد على تناول الخضار والسلطة.

ليام هيمسورث

قال في مقابلة نُشرت في نوفمبر 2015 في مجلة مينز جورنال: " صحتي الشخصية ، وبعد كل المعلومات التي جمعتها حول سوء معاملة الحيوانات ، لم أستطع الاستمرار في أكل اللحوم" . كان الأمر أصعب وأصعب ". لقد قال إن تناول الطعام بهذه الطريقة قد ساعده عقليًا وجسديًا ، لدرجة أنه شجع شقيقه الأكبر ، كريس هيمسورث ، على تجربته أيضًا.

ناتالي بورتمان

تراجعت الفنانة ناتالي بورتمان عن نظامها النباتي الصارم السابق ليشمل البيض ومنتجات الألبان أثناء الحمل فقط، مؤكدة أنها وأطفالها نباتيون