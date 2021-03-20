تركيا تسجل 95 وفاة و21061 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 95 وفاة و21061 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 29959، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2992694.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس وصل إلى 2807572، بعد تسجيل 18815 حالة شفاء جديدة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أن بلاده ستواصل شراء اللقاحات الأجنبية المضادة لفيروس كورونا، حتى ظهور لقاح محلي الصنع يكون جاهزا للاستخدام في تركيا.