لبنان يسجل أعلى حصيلة يومية بوفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء تسجيل 61 وفاة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أكبر حصيلة وفيات يومية بالفيروس وأظهرت بيانات الوزارة انخفاض الإصابات مقارنة مع الأيام السابقة لتصل إلى 4359 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية وبذلك ترتفع أعداد الوفيات في لبنان إلى 2020 منذ 21 فبراير الماضي، في حين ارتفعت الإصابات إلى 260315 حالة مؤكدة.

وقال مسؤول بوزارة الصحة لوكالة "رويترز" إن الأمر الجديد في حالات الوفاة هو أن نسبة منها "طالت فئة الشباب وتتراوح بين 30 و35 عاما"، معتبرا أن أحد المؤشرات الطبية على تسجيل هذه الحالات مرده إلى السلالة المتحورة التي "تتسبب بتخثر الدم، والجلطات وتضرب الرئتين" وقال المسؤول إن المؤشر الأخطر في لبنان يتعلق بنتائج الفحوصات التي أظهرت أنه "من بين 22 ألف فحص هناك 5833 إصابة، أي أننا تخطينا نسبة 20 بالمئة".

المصدر: "رويترز"