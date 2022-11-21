حالة وفاة و89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية يوم الاثنين، تسجيل 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 825176 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 63 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 812454 حالة.

وأكدت تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9448 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 63 حالة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة يوم الأحد، تسجيل 58 إصابة بكوفيد وحالة وفاة واحدة جديدة.

جدير بالذكر أن عدد الإصابات في شهر نوفمبر تعد قليلة مقارنة بشهر أكتوبر حيث تراوح عدد الإصابات بين 130 و327 إصابة.