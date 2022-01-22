الكويت تسجل 4148 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الكويت، اليوم السبت، من جديد أكثر من 4000 إصابة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" بينما لا يزال مؤشر الوفيات على مستوى منخفض. وأفادت وزارة الصحة الكويتية برصدها 4148 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية مقارنة مع 4809 في بيانات الجمعة، ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 493107، بينها 446128 حالة شفاء.