المأكولات البحرية تؤخّر الشيخوخة

ليس بجديد القول: إنّ تناول المأكولات البحرية رائع لصحة الجسم، لكن، ووفقاً لدراسة أميركية جديدة، فإنّ المأكولات البحرية تساعدنا كذلك على التقدم في السن بصحة أفضل.

السلطعون والقريدس، والمحار والروبيان، وحلزون البحر وجراد البحر... من المأكولات التي توضع على موائد الأعياد والمناسبات، في حين يجب الاستمتاع بها طيلة أيام السنة للحصول على فوائدها الرائعة.

وبحسب دراسة حديثة أجرتها جامعة «توفتس» Tufts في الولايات المتحدة الأميركية، ونُشرت في المجلة الطبية البريطانية The British Medical Journal فإنَّ المأكولات البحرية ستكون رائعة لكبار السن، حيث إنها تساعد على الوصول إلى مرحلة الشيخوخة بصحة جيدة.

ولكي يتوصلوا إلى هذا الاستنتاج، عمل الباحثون الأميركيون على حوالي 2622 متطوعاً بين الأعوام 1992 وحتى 2015. وعند نهاية الدراسة كان متوسط سنّ المشاركين حوالي 74 عاماً، بينما كانت المجموعة تتكون من أكثر من نسبة 63 في المئة منها من النساء.

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