الكويت تسجل 5 وفيات و1022 إصابة جديدة بكورونا
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الكويت تسجل 5 وفيات و1022 إصابة جديدة بكورونا

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العرب اليوم - الكويت تسجل 5 وفيات و1022 إصابة جديدة بكورونا

كوفيد-19
الكويت - العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة عن تسجيل 1022 إصابة و5 وفيات بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.وبذلك وصل إجمالي حالات الإصابة بكورونا في الكويت إلى 189046، منها 1072 وفاة.وذكرت الوزارة أن إجمالي المتعافين بلغ 177133 بعد تسجيل 1114 حالة شفاء جديدة، فيما بلغ عدد الحالات التي أدخلت إلى العناية المركزة اليوم 155 حالة.

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الكويت تسجل 5 وفيات و1022 إصابة جديدة بكورونا الكويت تسجل 5 وفيات و1022 إصابة جديدة بكورونا



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