بؤرة تفشي كورونا في استراليا تعلن عدم تسجيل أي حالات جديدة لأول مرة منذ أربعة أشهر

قالت ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم الاثنين إن 24 ساعة مرت دون تسجيل أي حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 فيما يعد تطورا مهما لم تشهده إلا قبل أربعة أشهر مما يثير آمالا في تخفيف العزل العام الصارم المفروض على مدينة ملبورن.