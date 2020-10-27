مسؤول بهيئة الدواء المصرية لم ترد إلينا شكاوى بشأن المضادات الحيوية الـ5 المسحوبة

قال الدكتور أحمد كامل، مدير إدارة التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية، إن الإدارة تتابع المستحضرات المتداولة للاطمئنان على سلامتها، على مدار العام، مشيرًا إلى سحب الدواء عند صدور أي عدم مطابقة.