مسؤول بهيئة الدواء المصرية لم ترد إلينا شكاوى بشأن المضادات الحيوية الـ5 المسحوبة
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مسؤول بهيئة الدواء المصرية لم ترد إلينا شكاوى بشأن المضادات الحيوية الـ5 المسحوبة

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العرب اليوم - مسؤول بهيئة الدواء المصرية لم ترد إلينا شكاوى بشأن المضادات الحيوية الـ5 المسحوبة

هيئة الدواء المصرية
القاهرة- العرب اليوم

قال الدكتور أحمد كامل، مدير إدارة التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية، إن الإدارة تتابع المستحضرات المتداولة للاطمئنان على سلامتها، على مدار العام، مشيرًا إلى سحب الدواء عند صدور أي عدم مطابقة.

 

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مسؤول بهيئة الدواء المصرية لم ترد إلينا شكاوى بشأن المضادات الحيوية الـ5 المسحوبة مسؤول بهيئة الدواء المصرية لم ترد إلينا شكاوى بشأن المضادات الحيوية الـ5 المسحوبة



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