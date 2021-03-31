المكسيك تسجل 5977 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المكسيك 5977 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 577 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة المكسيكية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2,238,887، فيما بلغت حصيلة الوفيات 203210.