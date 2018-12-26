النوبات القلبية تزداد في الشتاء

كشفت نتائج أبحاث جديدة أن موسم الشتاء هو الوقت الذي تتزايد فيه حالات الإصابة ب الأزمة القلبية، وإن معدلها يرتفع في الشتاء بنسبة 53 % مقارنة بالصيف. ويتسبب انخفاض درجة الحرارة في ارتفاع ضغط الدم، كما تميل كثافة الدم إلى الزيادة في درجات البرودة القارسة.

تتزايد الإصابة ب السكتة الدماغية بنسبة 11 % مقابل كل انخفاض في حرارة الطقس معدله 2.9 درجة مئوية.

وبحسب الدراسة التي نُشرت في «يوروبيان جورنال أوف إبديملوجي»، تتزايد الإصابة بالسكتة الدماغية بمعدل 11 بالمائة مقابل كل انخفاض في حرارة الطقس معدله 2.9 درجة مئوية. ظوترتفع النسبة إلى 30 % لدى الأشخاص الذين لديهم عوامل تهدد صحة القلب، مثل التدخين، والبدانة، وارتفاع ضغط الدم.