علماء البنتاجون يتوصلون لجسم مضاد يقضي على خطر كورونا

اعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان صحفي يوم الخميس إن علماء عسكريين أمريكيين حددوا جسمًا مضادًا مصغرًا - جسم نانوي - ينتجه حيوان لاما يبدو أنه يعمل بشكل جيد في شكل سائل أو رذاذ، ما يشير إلى أنه يمكن أن يساعد في حماية شخص من فيروس كورونا الجديد.

ووجد الباحثون أن واحدًا على الأقل من هذه الأجسام النانوية، يُدعى NIH-CoVnb-112، قد يكون فعالًا للغاية في منع العدوى أو اكتشاف جزيئات الفيروس عن طريق الاستيلاء على بروتينات ارتفاع SARS-CoV-2 Covid-19.