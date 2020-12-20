فرنسا تسجل 12799 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجلت فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية 12799 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2473354 إصابةً. وأشارت وزارة الصحة الفرنسية اليوم إلى تسجيل 131 حالة وفاة, ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 60549 حالة وفاة.