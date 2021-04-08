إيطاليا تسجل 500 وفاة وأكثر من 17 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية الإيطالية خلال اليوم الأخير أكثر من 17 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا.وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الخميس عن رصد 17221 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 13708 إصابات في اليوم السابق.وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس خلال اليوم الأخير بواقع 487 حالة وفاة، مقابل 627 وفاة أمس، فيما تماثل 20229 مريضا للشفاء.وأصبح إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة ثلاثة ملايين و717602، بما فيها 112861 حالة وفاة و544330 حالة نشطة وثلاثة ملايين و60411 حالة شفاء.