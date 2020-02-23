الصحة في غزة تؤكد إصابة 4 فلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع
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الصحة في غزة تؤكد إصابة 4 فلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع

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العرب اليوم - الصحة في غزة تؤكد إصابة 4 فلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع

وزارة الصحة في غزة
غزة ـ العرب اليوم

الصحة في غزة تؤكد إصابة 4 فلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع

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الصحة في غزة تؤكد إصابة 4 فلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع الصحة في غزة تؤكد إصابة 4 فلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع



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