فوائد النعناع فى وجبات الصيف المختلفة

اهتم العلماء الفرنسيون في دراستهم الأخيرة بمعرفة الآثار التي يقدمها النعناع لحماية الأعصاب والذاكرة، وذلك لأنه من النباتات ذات الرائحة الجميلة وامتلاكه لحمض الفينول وهو مضاد للأكسدة القوية والبوليفينول المؤثران على الأعصاب.

وأشارت الدراسة التي نشرت في الدورية الطبية الفرنسية إلى أن /النعناع/ يستخدم لعلاج الاضطرابات الهضمية والانتفاخ والتهابات الأمعاء والمغص الناتج عن الغازات. ويمكن غلي أوراق النعناع وشربها، كما يتم وضعها في السلطة ومختلف الأطعمة اليومية.