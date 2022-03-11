لجنة طبية سودانية تعلن ارتفاع عدد الضحايا في دارفور إلى 35 قتيلاً

أعلنت لجنة طبية سودانية أن عدد ضحايا الهجمات على عدد من القرى في محلية جبل مون بولاية غرب دارفور ارتفع إلى 35 قتيلا و21 جريحا، وذلك بعد مقتل 19 شخصا يوم أمس.