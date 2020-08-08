معلومات جديدة عن أهم طرق علاج الحروق بشكل طبي وفقا لدرجتها

الاصابة بالحروق من الامور الواردة لكل انسان خاصة النساء اللاتى يقمن بتحضير الطعام فى المنزل وعادة تكن هذه الحروق بسيطة نوعا ما بالاضافة لدرجات الحرارة العالية

عرض موقع " mayoclinic " اهم طرق علاج الحروق بشكل طبي وفقا لدرجتها .

العلاج الطبي

بعد أن تتلقى الإسعافات الأولية للحروق كبيرة ، قد تشمل رعايتك الطبية الأدوية والمنتجات التي تهدف إلى تشجيع الشفاء.

العلاجات المائية. قد يستخدم فريق الرعاية الخاص بك تقنيات مثل العلاج بالرذاذ بالموجات فوق الصوتية لتنظيف أنسجة الجرح وتحفيزها.

سوائل لمنع الجفاف. قد تحتاج إلى سوائل عن طريق الوريد (IV) لمنع الجفاف وفشل الأعضاء.

أدوية الألم والقلق. يمكن أن يكون التئام الحروق مؤلمًا للغاية. قد تحتاج إلى أدوية المورفين ومضادات القلق - خاصة لتغيير الضمادات.

كريمات ومراهم الحروق. إذا لم يتم نقلك إلى مركز الحروق ، فقد يختار فريق الرعاية الخاص بك من بين مجموعة متنوعة من المنتجات الموضعية لشفاء الجروح ، مثل باسيتراسين وسلفاديازين الفضة (سيلفادين). هذه تساعد في منع العدوى وتحضير الجرح للإغلاق.

الضمادات. قد يستخدم فريق الرعاية الخاص بك أيضًا ضمادات جروح متخصصة مختلفة لتحضير الجرح للشفاء. إذا تم نقلك إلى مركز الحروق ، فمن المحتمل أن يتم تغطية الجرح بشاش جاف فقط.

الأدوية التي تقاوم العدوى. إذا أصبت بعدوى ، فقد تحتاج إلى مضادات حيوية وريدية.

حقنة تيتانوس. قد يوصي طبيبك بحقنة التيتانوس بعد إصابة الحروق.