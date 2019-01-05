فائدة الزبادي مع بذور الكتان لفقدان الوزن والحفاظ على القلب

يضمن ريجيم بذور الكتان والزبادي فعالية ملحوظة في إنقاص الوزن على نحو متقن كونهما يحتويان على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة مثل الفيتامينات والأملاح المعدنية والمواد المضادة للأكسدة التي تؤثر إيجابا على وزنك وجسمك النحيف. اليوم تعرّفي على رجيم بذور الكتان والزبادي وفوائده على صحتك.

فوائد بذور الكتان والزبادي

- فقدان الوزن الزائد: أثبتت الدراسات أن خليط الكتان والزبادي يعمل على تخفيف الوزن الزائد لأنه يضمن الشعور بالشبع لفترة طويلة، ويقلّل من الرغبة في تناول المزيد من الطعام.

- علاج اضطرابات الجهاز الهضمي: يعتبر خليط الكتان مع الزبادي من أهم العلاجات لمشاكل الجهاز الهضمي والإمساك وعسر الهضم، والغازات وذلك بسبب احتواء الكتان على نسبة عالية من الألياف الغذائية، كما يساعد الزبادي على هضم الطعام.

- تقوية جهاز المناعة: إن تناول بذور الكتان والزبادي مع الوجبات الغذائية يقوي الخلايا المناعية، ويقلّل من الإصابة بسرطان القولون والثدي بسبب احتواء الكتان على مادة تمنع تضخم الغدد المسؤولة عن إفراز الحليب.

- التقليل من الكولسترول في الدم: يؤدي تناول هذا الخليط إلى التقليل من إنتاج الكولسترول في الكبد، كما يحمي من التعرّض للنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

طريقة تطبيق ريجيم بذور الكتان والزبادي

- وصفة بذر الكتان مع الزبادي: قومي بخلط ربع كيلوغرام من اللبن الزبادي مع ملعقتتن من بذور الكتان. عندما تمتزج المكوّنات جيداً مع بعضها، احفظيها في الثلاجة لحين الاستخدام وتناولي هذا الخليط صباحاً قبل تناول الطعام وقبل الخلود الى النوم.

- وصفة بذور الكتان والزبادي مع الجوز والكمون: قومي بخلط نحو كوب من بذور الكتان المطحونة مع 100 غرام من الجوز المطحون مع ملعقة صغيرة من الكمون المطحون حتى يمتزج الخليط جيداً. ضعي المكونات في الثلاثة وضعي ملعقة منها يومياً مع السلطة أو مع كوب من اللبن وتناوليهم بشكل مدروس لإنقاص الدهون والتخفيف من الوزن الزائد.