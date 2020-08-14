تحذير من تناول البندورة غير الناضجة

حذر مركز حماية المستهلك بولاية بافاريا الألمانية من تناول الطماطم أو البندورة غير الناضجة، لاحتوائها على مادة "سولانين" السامة، التي تتسبب في التسمم الغذائي وأوضح المركز أن أعراض التسمم الغذائي تتمثل في آلام البطن، والغثيان، والقيء، والصداع، مشددا على ضرورة استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض، خاصة لدى الأطفا وأضاف المركز أن طهي أو تحمير البندورة غير الناضجة لا يؤدي إلى خفض مادة "سولانين" السامة، مشيرا إلى أن الأمر ينطبق أيضاً على البطاطا غير الناضجة