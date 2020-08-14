الطاعون الدبلي يقتل شخصا في الصين بعد شرائه لحم حيوان المرموط

قالت وزارة الصحة الصينية أنها سجلت حالة وفاة جديدة بسبب "الطاعون الدبلي" في منطقة منغوليا الداخلية ونقلت وكالة الأنباء "شينخوا" عن وزارة الصحة أن رجلا يبلغ من العمر 42 عاما توفي بمقاطعة "خوفد" في غرب منغوليا الداخلية ليلة الثلاثاء ووفقا لمعلومات وزارة الصحة فإن هذا الشخص اشترى لحم حيوان المرموط قبل وفاته بفترة وجيزة.

وفي وقت سابق تم تأكيد مرض "الطاعون الدبلي" لدى الرعاة في مدينة "بيان نور" في منغوليا الداخلية الصينية، بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف الطاعون في غرب منغوليا في المنطقة المتاخمة لجمهورية ألتاي الروسية ولا تعد هذه الحالة أول وفاة بالطاعون الدبلي أو ما يعرف بـ"الموت الأسود"، حيث أعلنت السلطات الصينية في منغوليا الداخلية عن وفاة مراهق لم يتجاوز الـ15 عاما في وقت سابق متأثرا بإصابته بهذا الوباء.