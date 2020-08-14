علماء الفيروسات يتحدثون عن مستقبل اللقاح الروسي المضاد للفيروس التاجي

أعلن الدكتور جيورجي فيكولوف، أخصائي الأمراض المعدية والمناعة والحساسية، مدير مركز المعلومات العلمية للوقاية من عدوى الفيروسات وعلاجها، أن اللقاح سجل، ولكن لم تكتمل جميع الدراسات. ووفقا لفيكولوف، الانتهاء من تركيب اللقاح لا يعني السماح باستخدامه في برامج الوقاية من الفيروس التاجي، وقال في حديث لقناة NSN التلفزيونية، "إذا قدمت بيانات طبية مرفقة بأدلة حصل عليها الجانب الروسي، فحينها سيكون موضع اهتمام جميع الدول".

ومن جانبه قال الدكتور أناتولي ألشتاين، عالم الفيروسات، موضحا، لقد اجتاز اللقاح الروسي الاختبارات التي أجريت على القردة ومرحلتين على متطوعين كانوا تحت متابعة طبية دائمة. وأضاف، كانت النتائج جيدة، لذلك تقرر استخدامه في تلقيح جمهور كبير.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق من نفس اليوم، أن روسيا أول دولة في العالم تسجل رسميا لقاحا مضادا للفيروس التاجي، بعد أن اجتاز جميع الاختبارات الضرورية. وأطلق على هذا اللقاح اسم "Sputnik V".وتجدر الإشارة إلى أنه في يوم 25 يوليو 2020 قدم مركز تشوماكوف الروسي للعلوم التابع لأكاديمية العلوم الروسية، طلبا للمشاركة في المناقصة التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية بشأن توفير لقاح مضاد للفيروس التاجي.