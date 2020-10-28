يواجه الناس تحديات كبرى في البحث عن وسائل تحميهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) رغم أن بين أيديهم نوع من الطعام الذي يمتلك فوائد مذهلة.ولفتت مصادر إلى أن شوربة العدس من الأطعمة التي يجب الحرص على تناولها خاصة في ظل جائحة كورونا ودخول فصل الشتاء، مشير إلى أنها تمثل منجما لعنصر الزنك الذي يحتاجه الجسم لتقوية المناعة.

ويقول الدكتور أحمد أبو النصر، عضو المجلس الأمريكي للعلاج الطبيعي بالنباتات الطبية، إن هناك فوائد مذهلة لشوربة العدس مشيرا إلى أنها تساعد الأطفال على النمو بشكل طبيعي لأنها تمدهم بالبروتين.وتابع: "هي مفيدة للحامل لمنع تشوهات الجنين كما أنها تعمل على بناء الجسم من عنصري الحديد والنحاس، وتعالج من يعانون الرعشة في اليدين، بسبب نقص الفيتامينات وتعالج الأنيميا أيضا".

ويقول الطبيب المصري إن شوربة العدس تقوي المناعة لأنها غنية بعنصر الزنك، مشيرا إلى أنها مفيدة للذكورة مثل شوربة فواكه البحر.ويمكن أن يؤدي تناول شوربة العدس لعلاج الالتهابات والآلام المزمنة، بحسب أحمد أبو النصر، الذي يؤكد أن "تناول شوربة العدس يوميا لمدة 8 أسابيع يقضي على الكوليسترول والدهون الثلاثية، خاصة مع الالتزام بنظام غذائي صحي قليل النشويات والأملاح".