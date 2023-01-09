إيران تعلن تسجيل حالتي وفاة و135 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، اليوم الإثنين، تسجيل 135 إصابة ووفاتین اثنتين بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد.وأوضحت الوزارة الإيرانية، في بيانها الصادر اليوم الاثنين، حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في إيران، أن اجمالي عدد الاصابات داخل البلاد بلغ 7 ملايين و562 ألفا و60 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 144 ألفا و710 حالات، حسبما أوردت وكالة أنباء مهر الإيرانية.

وأشار البيان إلى ارتفاع إجمالي المتعافين من هذا المرض في إيران، إلى 7 ملايين و336 ألفا و489 شخصا، حتى اليوم.