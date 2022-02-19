الأردن يسجل 28 وفاة و7064 إصابة جديدة بكورونا

سجل في الأردن الأحد 28 وفاة و7064 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسب الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة في الأردن إلى 13657، فيما بلغت الإصابات إلى 1560822 وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 21460 حالة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 1367860، فيما بلغ عدد حالات الإصابات النشطة 179305 حالات وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4658026 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4331925 شخصا.