قبرص تسجل أكبر عدد من الإصابات اليومية بكورونا منذ بدء الجائحة

أعلنت قبرص عن تسجيل 2241 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهي الحصيلة اليومية الأعلى بعدد الإصابات في الجزيرة منذ بدء الجائحة.