لبنان تسجل 4176 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت لبنان 4176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)،و 52 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات فيها بلغ 276587 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2280 حالةً.