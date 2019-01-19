وقف انتشار سرطان الثدي بتحويله لدهون

اكتشف الباحثون في جامعة بازل السويسرية أنه يمكن منع انتشار خلايا سرطان الثدي من خلال تحويلها إلى خلايا دهنية غير ضارة.

والمعروف أن الخلايا السرطانية قادرة على التكيف والانتشار باستخدام مسار معين، لكن الباحثين السويسريين وفقا لـ "ديلي ميل" استخدموا علاجا مركبا مؤلفا من دواء للسكري وعقار السرطان حيث يعملان معًا لتحويل الخلايا إلى دهون ومنع رجوعها إلى خلايا سرطانية مجددا.

وقد أظهرت هذه العملية نجاحا مبهرا خلال تجربتها على الفئران، لكن لا يزال من الضروري اختبارها إكلينيكيا على النساء.

ويأمل الباحثون أن يتم اختبار العلاج على البشر بصورة أسرع لأن كلا العقارين تمت الموافقة عليها بالفعل من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير.