الولايات المتحدة تسجل 51,954 إصابة جديدة و 995 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية, 51,954 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 995 حالة وفاة.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 29,374,758، فيما بلغ عدد الوفيات 534,099.