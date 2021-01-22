الكويت تسجل 533 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الكويت 533 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 160367 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 952 حالةً.