بريطانيا تسجل 5758 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت بريطانيا 5758 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 141 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,274,579 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 125,831.