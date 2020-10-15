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رقم غير مسبوق للإصابات في فرنسا رغم الطوارئ

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العرب اليوم - رقم غير مسبوق للإصابات في فرنسا رغم الطوارئ

فيروس كورونا
باريس _ العرب اليوم

تجاوز عدد الإصابات الوبائية المسجلة في 24 ساعة بفرنسا 30 ألفا، وذلك للمرة الأولى منذ إطلاق الاختبارات بحسب بيانات حكومية صادرة الخميس. وتم تسجيل 30.621 إصابة مثبتة، حسب الموقع الإلكتروني لوكالة الصحة، بحسب                               وكالة "فرانس برس". وتشكل هذه الأرقام سابقة في فرنسا منذ إطلاق اختبارات على نطاق واسع.

ويأتي هذا الرقم الضخم بعد يوم واحد فقط على إعلان الحكومة الفرنسية، حالة الطوارئ الصحية التي تشمل إعادة فرض حظر التجول الليلي في العاصمة باريس، وذلك مع استفحال الوباء في البلاد. وفي 9 أكتوبر، اجتاز عدد الإصابات عتبة 20 ألف إصابة يومية. ويستمر معدل إيجابية الاختبار (نسبة الأشخاص المصابين بين العدد الإجمالي للذين خضعوا للفحوص) في الارتفاع إذ بلغ الخميس 12.6 في المئة (مقارنة بـ12.2 في المئة الأربعاء). وبلغ عدد الوفيات اليومية المرتبطة بالمرض الخميس 88 ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 33,125 منذ بداية تفشي الوباء.

طوارئ صحية بفرنسا.. وماكرون يفرض حظر تجول ليلي في باريس  وعلى مدار أيام، أدخل عدد متزايد إلى وحدات العناية المركزة في المستشفيات: 171 مريضا الاثنين و226 الثلاثاء و193 الأربعاء و219 الخميس، حسب قاعدة بيانات "إس بي إف".

ويبلغ عدد المصابين بوباء كوفيد-19 الذين تتم معالجتهم حاليا في العناية المركزة 1741 شخصا. وقال وزير الصحة أوليفييه فيران الخميس إن فرنسا تحوي 5800 سرير مخصص للعناية المركزة. وانخفض العدد اليومي للأشخاص الذيم أدخلوا العناية المركزة إلى أقل من 200 مريض للمرة لأخيرة في 21 أبريل.

وبلغ أعلى مستوى عند 771 شخصا في الأول من أبريل وفقا لمؤشر "إس بي إف". وفي ذروة الوباء، في أوائل أبريل، تم إدخال أكثر من سبة آلاف مريض إلى العناية المركزة لينخفض العدد بشكل حاد مع حلول نهاية يوليو، إلا أنه منذ ذلك الحين، بدأت الأعداد ترتفع مجددا.

صحة عاجل
arabstoday
المصدر :

Sky News Arabia | سكاي نيوز عربية

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رقم غير مسبوق للإصابات في فرنسا رغم الطوارئ رقم غير مسبوق للإصابات في فرنسا رغم الطوارئ



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